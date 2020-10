Hat Hamburg 30.000 Plastikvisiere umsonst gekauft? Stand: 12.10.2020 15:39 Uhr Hamburgs Schulbehörde hat Tausende Plastikvisiere für Lehrkräfte gekauft. Jetzt zeigt sich: Vor dem Coronavirus schützt so ein Visier nicht wirklich.

Vor einigen Monaten, im Mai oder Juni, hat die Hamburger Schulbehörde für ihre Lehrkräfte rund 30.000 Plastikvisiere besorgt - gegen die Ausbreitung des Coronavirus an Schulen. Der Nutzen zum Schutz vor dem Virus ist bei den Visieren allerdings zweifelhaft. Kritik am Kauf weist Schulsenator Ties Rabe (SPD) aber zurück und bleibt dabei: Im Unterricht sei es mit Visier sicherer als ohne. Die Gesichtsschutze hätten nie die Masken ersetzen sollen, sie hätten nicht dort eingesetzt werden sollen, wo Maskenpflicht herrscht. Für diese Bereiche hätte die Behörde jeder Lehrkraft vier Mund-Nasen-Schutze zur Verfügung gestellt, insgesamt etwa 100.000.

Die Plastikvisiere sollten nur im Unterricht zum Einsatz kommen - dort wo keine Maske vorgeschrieben ist - für einen zusätzlichen Schutz. Genau diesen bezweifelt das Robert Koch-Institut (RKI) inzwischen allerdings. Plastikvisiere seien nach jetzigem Stand keine Alternative zur Alltagsmaske, heißt es auf der Internetseite des RKI.

Maskenpflicht in Schulen außerhalb des Unterrichts

Hat die Schulbehörde also eine Menge Geld in den Sand gesetzt, als sie die Visiere bestellt hat? Auch das weist Rabe zurück. Zum Zeitpunkt der Bestellung, damals vor den Sommerferien, hätten die Visiere als sicher gegolten. In den Hamburger Schulen müssen Lehrkräfte - genau wie Schülerinnen und Schüler - im Unterricht keine Maske tragen. In den Fluren, Pausen, auf Wegen durch das Schulgelände und in der Kantine sind diese dagegen ab der fünften Klasse Pflicht.

