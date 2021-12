Hamburgs neue Corona-Regeln treffen Gastronomie und Clubbetreiber Stand: 22.12.2021 06:00 Uhr Mit Sperrstunde und Tanzverbot müssen sich Hamburgs Clubbetreiberinnen und -betreiber und auch die Gastronomie erneut innerhalb weniger Tage auf einen stärker eingeschränkten Betrieb einstellen.

Das hatte der Senat am Dienstag beschlossen und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) auf der Landespressekonferenz verkündet. Glücklich ist man in der Gastronomie über Regeln wie die erneute Sperrstunde ab 23 Uhr natürlich nicht. Die Betreiberinnen und Betreiber haben sich aber schon auf weniger Geschäft eingestellt. Denn laut Verband Dehoga gibt es für die Feiertage wesentlich weniger Reservierungen als in den Vorjahren.

Ohnehin ständig sinkende Besucherzahl

Kiez-Wirt Maik Hennig befürwortet im Gespräch mit NDR 90,3 schärfere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Aber in den vergangenen Wochen hätte es ohnehin schon von Tag zu Tag weniger Besucherinnen und Besucher in den Kneipen gegeben. Die beschlossene Sperrstunde und das Tanzverbot würden deshalb am Ziel vorbei schießen.

Die Sperrstunde an Silvester werde außerdem dafür sorgen, dass sich mehr Menschen zu Hause treffen - mit mehr als den erlaubten zehn Leuten, glaubt der Altonaer Wirt Stephan Fehrenbach. Anders als zunächst geplant, lässt er seine Bar Laundrette am 31. Dezember zu. Angesichts der Corona-Zahlen stellt man sich in der Gastro- und Barszene darauf ein, im Januar wieder komplett schließen zu müssen.

Clubkombinat fordert gleiche Maßstäbe für alle

Das Clubkombinat fordert eine Art "Marshall-Plan" für die Veranstaltungswirtschaft - mit angepassten Hilfen. Für Hamburgs Bars und Diskotheken seien die Maßnahmen jetzt bereits ein Lockdown, urteilt man dort. Aus Sicht des Clubkombinats sind in der aktuellen Lage Kontakte generell zu beschränken.

Es sei wichtig, dass gleiche Maßstäbe für alle gelten - und die Kultur- und Veranstaltungsbranche nicht wieder für eine Symbolpolitik herhalten müsse. Die Clubbetreiber fürchten, dass sich die erhofften Effekte wieder aufheben, da der öffentliche Raum und private Wohnungen wieder zu Feierzonen ohne Schutzkonzept werden und sich der Lockdown für die Betriebe somit weiter in die Länge zieht.

