Hamburgs Schulen: Nächster Öffnungsschritt schon Ende Mai Stand: 19.05.2021 15:48 Uhr Der nächste Öffnungsschritt an den Hamburger Schulen kommt schon Ende Mai: Dann sollen Hamburgs Schülerinnen und Schüler sukzessive wieder in voller Klassenstärke und in Präsenz unterrichtet werden.

"Ab 31. Mai werden viele Jahrgangsstufen in voller Präsenz wieder jeden Tag zur Schule gehen dürfen", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) dem "Hamburger Abendblatt" am Mittwoch. Unklar ist aber noch, um welche Schülerinnen und Schüler es genau geht. Ein Sprecher der Schulbehörde sagte dazu: "Welche Klassenstufen konkret ab Ende Mai in den vollen Präsenzunterricht gehen können, ist noch Gegenstand von Beratungen."

Seit Montag rund 100.000 Schüler pro Tag wieder in den Schulen

Hamburg hatte wegen der sinkenden Corona-Inzidenz am Montag wieder den Start aller Schulklassen im Wechselunterricht aufgenommen. Seitdem kommen rund 100.000 Schülerinnen und Schüler pro Tag in die Hamburger Schulen - und damit etwa die Hälfte. Andere Bundesländer hatten die Rückkehr in die Schulen bereits beschlossen - trotz höherer Corona-Inzidenz als in Hamburg.

