Hamburgs Schulen: Ab morgen wieder Präsenzunterricht für alle Stand: 30.05.2021 17:32 Uhr Alle Schülerinnen und Schüler in Hamburg sollen ab morgen wieder gemeinsam unterrichtet werden. Die Hygienemaßnahmen bleiben bestehen. Die Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben.

Der Unterricht soll wieder in allen Fächern stattfinden, das betrifft auch die Schulfächer Sport, Musik und das Schulschwimmen in der Grundschule. In den Schulen freut man sich darauf, wieder alle Schülerinnen und Schüler an Bord zu haben. "Das war für uns eine tolle Nachricht", sagt zum Beispiel Timo Witting von der Stadtteilschule Bergedorf zu NDR 90,3. Er vertritt die Leitungen der meisten Hamburger Stadtteilschulen und sieht alle auf der sicheren Seite.

Hygienemaßnahmen bleiben in Kraft

Alle Hygieneauflagen bleiben in Kraft: Dazu gehören die Maskenpflicht, das regelmäßige Lüften der Klassenräume - und eine umfangreiche Testpflicht. Neu ist, dass in den Pausen auf dem Hof die Masken abgenommen werden dürfen. Dafür müssen die Schüler in "Kohorten" getrennt bleiben - sich also nicht mit anderen Klassen durchmischen. Die Schulbehörde erklärte, dass sie davon ausgehe, dass die Schulen vorbereitet seien.

Präsenzpflicht ist weiterhin aufgehoben

In begründeten Einzelfällen können manche Schulen auch erst am Mittwoch mit dem Unterricht für alle starten. Und es werden auch nicht alle Schülerinnen und Schüler erwartet: Die Präsenzpflicht bleibt bis zum Ende des Schuljahres aufgehoben. Das heißt, wenn Eltern ein besonderes Risiko durch eine Corona-Ansteckung befürchten - für sich oder ihr Kind - dann darf es zuhause bleiben.

Schulen müssen Fernunterricht anbieten

Die Schulbehörde geht davon aus, dass etwa zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht in den Unterricht kommen. Das heißt aber, dass die Schulen weiter auch Fernunterricht anbieten müssen - und sei es möglicherweise auch nur für ein Kind, das zuhause bleibt.

Spielraum durch niedrige Corona-Infektionszahlen

Durch die Entscheidung soll es nun wenigstens in den letzten drei Wochen vor den Sommerferien in Hamburg noch einmal halbwegs normalen Unterricht geben. Dafür gebe es wegen der niedrigen Corona-Infektionszahlen Spielräume, meinte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch.

Viele Wochen Wechselunterricht für alle Klassen

Hamburg hatte wegen der sinkenden Corona-Fallzahlen ab dem 17. Mai den Wechselunterricht in allen Schulklassen aufgenommen. Seitdem kamen rund 100.000 Schülerinnen und Schüler pro Tag in die Hamburger Schulen - und damit etwa die Hälfte.

