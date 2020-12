Hamburgs Krankenhäuser bekommen ersten Impfstoff Stand: 30.12.2020 13:30 Uhr Hamburgs Krankenhäuser haben den ersten Corona-Impfstoff bekommen. Bei der ersten Lieferung ist Sozialsenatorin Leonhard dabei.

500 Impfstoff-Dosen bekommt das AK-Barmbek - und die Klinik will keine Zeit verlieren: Bereits heute werden Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte geimpft. Und zwar die Beschäftigten, die das größte Ansteckungsrisiko haben: Auf der Intensivstation, der Corona-Station und in der Notaufnahme.

Sechs Kliniken werden beliefert

Weitere Lieferungen gehen an das Marienkrankenhaus, die Krankenhäuser der Albertinen-Diakonie und das UKE. Die Universitätsklinik startet ebenfalls bereits heute mit den ersten Impfungen, das Marienkrankenhaus will damit morgen früh beginnen. Insgesamt bekommen die sechs Kliniken mit der ersten Lieferung gut 1.000 Dosen - es ist also ein vergleichsweise kleiner Impfstart in den Hamburger Krankenhäusern.

