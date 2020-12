Hamburgs Impfzentrum startet seinen Testbetrieb Stand: 29.12.2020 13:17 Uhr Im Hamburger Corona-Impfzentrum in den Messehallen startet am Mittag der Betrieb. Allerdings: Erst einmal handelt es sich um einen Probelauf.

Die Organisatoren wollen vor laufenden Kameras zeigen, wie das Zentrum in den Messehallen künftig arbeiten wird. Reporter können dabei Test-Personen durch das gesamte Impfzentrum begleiten. Alles wird durchgespielt: von der Anmeldung über den Wartebereich, dann in die sogenannte Impfbox, den Ruhebereich und den Check-Out.

"Echter" Start in den Messehallen wohl im Januar

Richtig geimpft wird in den Messehallen voraussichtlich ab Mitte oder Ende Januar - dann nämlich, wenn es genug Impfstoff gibt, um beispielsweise Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten zu impfen oder auch pflegende Angehörige. Etwa 7.000 Menschen täglich können in dem Impfzentrum behandelt werden. Insgesamt 64 Impfboxen, die wie kleine Behandlungsräume aussehen, wurden aufgebaut. 1.400 Ärzte haben sich freiwillig zum Einsatz gemeldet.

Einladung zum Impfen kommt per Post

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte im Hamburg Journal angekündigt, dass Hamburgerinnen und Hamburger im Januar einen Brief bekommen sollen, um über die Impfung informiert zu werden. Darin werde beispielsweise stehen, wo man sich anmelden kann. Impfberechtigte Personen können dann telefonisch oder online einen Termin vereinbaren. Innerhalb von 21 Tagen ist jeweils eine zweite Impfung notwendig, auch dafür müssen genügend Impfdosen vorrätig sein.

Impfungen in den Pflegeheimen laufen

Seit Sonntag finden in Hamburgs Pflegeheimen Impfungen statt. Am ersten Tag wurden etwa 500 Menschen geimpft, am Montag noch einmal 700. Hier werden die Impfungen von mobilen Impfteams durchgeführt. Ende Januar könnten Hamburgs Pflegeheime durchgeimpft sein.

