Hamburgs 2G-Optionsmodell kommt bei Spahn gut an Stand: 27.08.2021 07:49 Uhr Das Hamburger 2G-Optionsmodell stößt bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Zustimmung. Bei Wahlkampfveranstaltungen mit den Hamburger CDU-Direktkandidaten Christoph de Vries und Rüdiger Kruse sprach er von einem "gangbaren Weg".

Es sei allerdings auch ein schwieriger Spagat. Wer nur gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene reinlassen möchte, damit für alle ein besserer Schutz da ist, der könne das machen, meinte Spahn. Das gilt ihm zufolge für Fußballclubs und Diskotheken genauso wie für private Abendessen.

Spahn: Grundprinzip bleibt 3G

Die Spannung im Land zwischen Geimpften und Ungeimpften dürfe aber nicht zur Spaltung werden, so der Minister. Das Grundprinzip - vor allem im öffentlichen Raum – bleibe 3G - sodass auch Getestete teilhaben können. Im privaten Sektor sei die 2G-Option aber kein unkluger Gedanke, so das verhaltene Lob des CDU-Ministers an den rot-grünen Senat der Hansestadt.

Es bleibt ihm zufolge Sache der einzelnen Bundesländer, ob auch sie den Hamburger Kurs einschlagen. Private Anbieterinnen und Anbieter können sich demnach aber in ganz Deutschland jederzeit dafür entscheiden.

Seiner eigenen bisherigen Pandemie-Politik stellt Spahn insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Er wüsste kein Land, in dem er in den letzten 18 Monaten lieber gewesen wäre als in Deutschland, so der Gesundheitsminister.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2021 | 07:30 Uhr