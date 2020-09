Stand: 08.09.2020 16:01 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Winterdom und Weihnachtsmärkte könnten stattfinden

Hamburger Winterdom und die Weihnachtsmärkte könnten stattfinden: Hamburgs Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Auflagen angekündigt. Ab dem 1. November sollen Volksfeste durch eine neue Corona-Verordnung wieder möglich sein.

Begrenzung auf 6.000 Besucherinnen und Besucher

Voraussetzung dafür sei allerdings, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum Start Anfang November nicht gravierend verschlimmere, sagte Leonhard. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher wird dieses Jahr den Angaben zufolge auf 6.000 begrenzt, um die Abstände auf dem Gelände einzuhalten und Schlangen vor den Fahrgeschäften zu vermeiden.

Stadt will gesamten Kosten übernehmen

Zur Durchführung des Winterdom in Zeiten von Corona werde das Veranstaltungsgelände zusätzlich mit Absperrungen begrenzt. Notausgänge würden mit Bewachungspersonal gegen einen unbefugten Zutritt gesichert. Im Vergleich zu den Vorjahren wird der Winterdom nach Schätzungen des Senats rund 200.000 Euro mehr kosten. Die Stadt werde in diesem Jahr die gesamten Kosten übernehmen. Sollte sich das Infektionsgeschehen in der Hansestadt nicht verschlimmern, wird der Winterdom wie jedes Jahr zwischen dem 6. November und 6. Dezember stattfinden.

Veranstaltungen in Stadien mit mehr als 1.000 Menschen möglich

Auch Stadionveranstaltungen sollen künftig mit mehr als 1.000 Menschen möglich sein. Voraussetzung sei, dass die Stadien über mehr als 10.000 Plätze verfügen, kein festes Dach haben und die Veranstaltung "von herausragender Bedeutung für Deutschland" sei, sagte Leonhard (SPD).

Keine generelle Genehmigung für Bundesliga-Spiele

Für den Hamburger SV und den FC St. Pauli bedeutet diese Entscheidung deshalb auch noch nicht, dass sie ihre Heimspiele in der 2. Fußball-Bundesliga künftig automatisch wieder vor mehr als 1000 Zuschauern austragen dürfen. "Dies ist keine regelhafte Genehmigung von Bundesliga-Veranstaltungen", sagte Leonhard. Die neue Regelung gelte erst einmal nur für einmalige Ereignisse wie ein Pokalfinale und soll am Donnerstag in Kraft treten.

Maskenverweigerer zahlen ab Donnerstag 80 Euro

Schon Mitte September wird zudem Prostitution in Hamburg wieder zugelassen. Verschärft werden dagegen Maßnahmen gegen Masken-Verweigerer. Ab Donnerstag gibt es Bußgelder von 80 Euro. Bislang mussten Maskenverweigerer im HVV 40 Euro zahlen. Ab Donnerstag werden auch Verstöße im Einzelhandel bestraft.

Zu viele Fahrgäste ohne Maske

Nach Ende der Sommerferien war die Bereitschaft, dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung an Bahnsteigen sowie in Bussen und Bahnen zu tragen, nach HVV-Angaben in der Hansestadt zurückgegangen. Demnach trugen bei Kontrollen in der Spitze bis zu 15 Prozent der Fahrgäste ihre Alltagsmaske nicht oder nicht richtig. Seit Einführung der Vertragsstrafe halten sich laut HVV wieder mehr Menschen an die Tragepflicht.

