Hamburger Senat will weitere Corona-Lockerungen beschließen

Stand: 07.06.2021 06:00 Uhr

Angesichts niedriger Corona-Zahlen will der rot-grüne Hamburger Senat am Dienstag weitere Lockerungen beschließen. Sie sollen im Rahmen der Landespressekonferenz vorgestellt werden. NDR.de überträgt ab 12.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.