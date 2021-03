Hamburger Senat will Corona-Maßnahmen verschärfen Stand: 30.03.2021 14:51 Uhr

Es gehe um Maßnahmen, die eine große zusätzliche Wirkung haben sollen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag bei der Landespressekonferenz. "Die konkreten Abstimmungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Sie werden aber noch vor Ostern umgesetzt", betonte Schweitzer. Dabei gehöre der Gründonnerstag für den Senat nicht klassischerweise zu den Osterfeiertagen dazu. Die Einzelheiten will der Senat am Mittwoch bekannt geben. NDR.de überträgt die Pressekonferenz zu den Beschlüssen am Mittwoch ab 14 Uhr per Livestream.

Ausgangssperre wird diskutiert

Auf die Frage, ob auch eine Ausgangssperre erwogen werde, sagte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne): "Ja, wir diskutieren das aktuell." Diese Maßnahme könne ein Baustein sein. Laut Fegebank könnten weitere Einschränkungen auf Unternehmen zukommen. Auch die bislang noch geöffneten Dienstleistungen oder der Bildungsbereich könnten betroffen sein. Fegebank erklärte: "Wir gucken uns jetzt ganz genau an, vor dem Hintergrund einer ja wirklich ernsthaften Lage, dramatisch steigender Zahlen, hoher Inzidenzen, welchen Beitrag wir aus Hamburg leisten können, um die dritte Welle zu brechen."

In Richtung Bund sagte sie, man sei nicht nur mitten in einer dritten Welle. Wenn es jetzt nicht zu einem Bremseffekt komme, sitze man vielleicht in zwei, drei oder vier Wochen da und habe vielleicht noch mal eine ganz andere, verschärftere Lage mit dramatischen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, so Fegebank.

