Hamburger Senat warnt vor neuen Corona-Einschränkungen Stand: 06.10.2020 16:47 Uhr Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Senat die Hamburgerinnen und Hamburger vor möglichen neuen Corona-Einschränkungen gewarnt.

"Es zeigt sich, dass wir sehr vorsichtig sein müssen. Das verdeutlicht auch die Inzidenz, die heute bei 32,3 liegt", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag nach der Senatssitzung. Die Inzidenz zeigt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen an. Ab einem Wert von 35 sind erste Verschärfungen vorgesehen.

VIDEO: Senat spricht zu Corona-Lage und zu Heizpilzen (1 Min)

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen stieg in Hamburg am Dienstag um 112 Fälle. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigen Infektionen erhöhte sich auf 8.450. Hamburgs Corona-Testlabore sind im Moment fast ausgelastet, mit mehr als 12.000 Tests an jedem Werktag.

Die meisten Infektionen bei den 20- bis 40-Jährigen

Der Senat bereite weitere Einschränkungen vor. Beschlüsse seien aber noch nicht gefallen. "Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit geeigneten Maßnahmen diese Obergrenze gar nicht erst erreichen", sagte er. Nach wie vor gebe es die meisten Infektionen bei den 20- bis 40-Jährigen. Schweitzer appellierte erneut an die Bürger: "Halten Sie die Regeln ein." Dies gelte sowohl für Abstands- und Maskenpflicht als auch für das Hinterlassen korrekter Kontaktdaten. Insgesamt gelinge es den Gesundheitsbehörden aber noch, "mit akribischer Arbeit" die Kontakte nachzuverfolgen.

