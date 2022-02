Hamburger Senat kündigt Lockerungen der Corona-Regeln an Stand: 15.02.2022 14:53 Uhr Der Hamburger Senat hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Regeln angekündigt. Unter anderem soll die Sperrstunde in der Gastronomie wegfallen, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte.

Die Abschaffung von 2G im Einzelhandel sei in Hamburg bereits umgesetzt, so Schweitzer nach den Beratungen des Senats. "Darüber hinaus sollen im nächsten Schritt die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gelockert und die Sperrstunde in der Gastronomie aufgehoben werden." Er gehe davon aus, dass die Sperrstunde ab Sonnabend wegfalle. Hamburg hatte angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante an Heiligabend vergangenen Jahres in Restaurants, Kneipen und Bars eine Sperrstunde erlassen. Diese Einrichtungen müssen seitdem um 23 Uhr schließen.

2G im Einzelhandel bereits abgeschafft

Bereits seit dem vergangenen Wochenende können auch wieder Menschen ohne eine Corona-Schutzimpfung oder Genesenen-Nachweis im Einzelhandel shoppen gehen. Die 2G-Regelung im Einzelhandel wurde durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. Für Ungeimpfte endete damit eine rund zweieinhalbmonatige Sperre.

AUDIO: Hamburg lockert Corona-Regeln (1 Min) Hamburg lockert Corona-Regeln (1 Min)

Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch

Weitere Öffnungsschritte und Einzelheiten will Hamburg nach Angaben Schweitzers von den Ergebnissen der für Mittwoch geplanten Ministerpräsidentenkonferenz abhängig machen, bei der Spitzen von Bund und Ländern laut Beschlussvorlage eine abgestuftes Auslaufen der Corona-Maßnahmen beschließen wollen.

Weitere Informationen Diese Lockerungen könnten kommen Vor dem Bund-Länder-Gipfel nimmt die Debatte über Lockerungen der Corona-Regeln Fahrt auf. Mehr bei tagesschau.de. extern

Wie viele Menschen nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen in Zukunft wieder zusammenkommen dürfen, steht noch nicht fest. Klar ist aber schon jetzt, dass die Erleichterungen erstmal nur für Geimpfte und Genesene gelten.

Fallen am 20. März fast alle Beschränkungen weg?

Ein weiterer Lockerungsschritt ist für Anfang März geplant. Offenbar sind sich Bund und Länder bereits einig, dass am 20. März alle Beschränkungen fallen sollen - bis auf die Maskenpflicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2022 | 15:00 Uhr