Hamburger Senat informiert über Corona-Maßnahmen nach Hotspot-Regelung Stand: 26.04.2022 09:57 Uhr Der rot-grüne Senat wird heute über das weitere Vorgehen nach Auslaufen der Corona-Hotspot-Regel am kommenden Wochenende beraten. Die Landespressekonferenz übertragt NDR.de ab 12.30 Uhr live.

In der heutigen Landespressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um die Zeit nach der Hotspot-Regelung in der Hansestadt. Es wird nicht erwartet, dass eine weitere Verlängerung der Maskenpflicht im Einzelhandel und anderen Innenräumen mit Publikumsverkehr angestrebt wird. Darüber müsste zunächst auch die Bürgerschaft beschließen.

Damit könnten dann auch in Hamburg - wie in allen anderen Bundesländern bereits geschehen - ab dem 1. Mai fast alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Gegenstand der Senatsberatungen soll auch die Masken- und Testpflicht in den Schulen sein.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr im Livestream.

