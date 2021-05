Hamburger Senat entscheidet über weitere Lockerungen Stand: 28.05.2021 06:31 Uhr Angesichts weiter rückläufiger Corona-Zahlen wird der Hamburger Senat heute über weitere Lockerungen entscheiden.

Bei diesem dritten Öffnungsschritt soll es laut Senatsplan um die Bereiche Sport, Kultur, Schule, Hochschule und Kontaktbeschränkungen gehen. Die Rückkehr aller Hamburger Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht am kommenden Montag war bereits am Mittwoch verkündet worden.

Öffnungen bei Kitas und Fitnessstudios?

Spekuliert wird über eine vorgezogene Öffnung der Innengastronomie sowie der Hotels und Ferienwohnungen, wie dies in den Nachbarbundesländern teils bereits schon der Fall ist. Laut "Hamburger Abendblatt" könnte beschlossen werden, dass die Kitas vom 7. Juni an wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Auch könnte es Erleichterungen bei den Freizeitaktivitäten geben, wie etwa eine Öffnung der Fitnessstudios. Hafenbarkassen und Kreuzfahrtschiffe könnten den Betrieb in der Hansestadt demnach ebenfalls wieder aufnehmen.

Entscheidungen werden am Nachmittag vorgestellt

Der Senat hatte sich bei seiner regulären Sitzung am Dienstag darauf verständigt, am Freitag über die nächsten Lockerungen zu entscheiden und anschließend detailliert darüber zu informieren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz am Nachmittag per Livestream.

Livestream hier ab 28.05.2021 16:00 Uhr Jetzt live Livestream: Hamburger Senat informiert über Lockerungen

Änderungen sollen Dienstag in Kraft treten

Weitere Öffnungen sind aber frühestens am Dienstag kommender Woche zu erwarten, da zwischen den einzelnen Schritten 10 bis 14 Tage liegen sollen, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte. Erst am vergangenen Sonnabend waren Einzelhandel und Außengastronomie geöffnet worden.

