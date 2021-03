Hamburger Senat beschließt nächtliche Ausgangssperre Stand: 31.03.2021 14:44 Uhr Wegen der Corona-Pandemie hat der Hamburger Senat eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für die Hansestadt beschlossen. Sie soll ab Karfreitag gelten, wie Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch bekannt gab.

Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens darf demnach niemand ohne triftigen Grund die Wohnung verlassen. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel die Wege zur Arbeit. Auch mit dem Hund Gassi gehen ist noch möglich. Einzelne Personen dürfen allerdings allein das Haus verlassen, sie dürfen sich auch zur körperlichen Bewegung allein draußen aufhalten. Alles was an Wegen nicht nötig sei, müsse jedoch unterbleiben, sagte Tschentscher. Somit müssten auch Läden wie Supermärkte entsprechend früh schließen. Lieferdienste dürften aber auch nach 21 Uhr noch Essen bringen.

Erweiterte Notbetreuung in Kitas - Testpflicht an Schulen

Nach Ostern werden die Kitas wieder in den erweiterten Notbetrieb gehen. Das bedeutet, die Eltern sollen ihre Kinder nur noch in die Kita bringen, wenn eine andere Betreuung nicht möglich ist. An Schulen wird für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer eine Testpflicht eingeführt. Bisher waren die Schnelltests freiwillig. Schulen sollen erst wieder geschlossen werden, wenn der Inzidenzwert die Marke von 200 übersteigt.

Schnelltests: Tschentscher appelliert an Unternehmen

In Unternehmen soll die Maskenpflicht verschärft werden. Sobald mehr als ein Mensch in einem Raum arbeitet, sollen medizinische Masken getragen werden. Tschentscher appellierte an die Betriebe, Schnelltests bei den Mitarbeitern durchzuführen. Sollten freiwillige Selbstverpflichtungen nicht ausreichen und der Bund keine entsprechende Regelung treffen, werde Hamburg auch eigene Maßnahmen ergreifen, sagte er.

Die neue Eindämmungsverordnung gilt laut Tschentscher vorerst bis zum 18. April. Grund für die strengeren Corona-Maßnahmen sei, dass die Infektionsdynamik weiter zunehme, erklärte der Bürgermeister. Am Mittwoch stieg der Inzidenzwert in Hamburg auf mehr als 160. NDR.de überträgt die Pressekonferenz zu den Beschlüssen jetzt auf dieser Seite per Livestream.

