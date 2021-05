Hamburger Senat berät am Freitag über Corona-Lockerungen Stand: 25.05.2021 13:07 Uhr Der Hamburger Senat will sich am Freitag über weitere Lockerungsschritte beraten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt seit Tagen stabil unter 50.

Bei der Landespressekonferenz am Freitag sagte Hamburgs Senatssprecher Marcel Schweitzer, eine neue Verordnung könnte frühestens am kommenden Dienstag, den 1. Juni, in Kraft treten. "Wir bleiben bei dem Kurs, dass es hier um schrittweise Öffnungen geht, die eben jeweils 10 bis 14 Tage im Abstand zueinander vorgenommen werden können und die abhängig sind von der Infektionslage", sagte Schweitzer. Die letzten Lockerungen traten in Hamburg am 22. Mai in Kraft.

Zu vollen Straßen im Hamburger Schanzenviertel sagte Schweitzer: "Es kommt aber eben darauf an, dass wir alle gemeinsam in dieser Stadt uns bewusst sind, dass diese Lockerungen auch verantwortungsvoll jetzt genutzt werden müssen." Das könne die Polizei nicht alleine leisten. "Wir brauchen noch Disziplin, dürfen den Erfolg nicht verspielen." Viele Menschen in Hamburg verhielten sich aber sehr diszipliniert, so Schweitzer.

Geduldsprobe für die Gastronomie

Nun müssen Hoteliers und Gastronomietreibende sich vorerst weiter gedulden. Ihre Hoffnungen liegen auf der Beratung am Freitag.

Impfgipfel: Wie geht es für Kinder und Jugendliche weiter?

Hoffnung setzen viele auch auf den Impfgipfel zwischen den Länderchefinnen und -chefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag. Dort geht es unter anderem um Impfungen für Kinder und Jugendliche. Das Konzept, das Hamburg beim Bundesgesundheitsministerium eingereicht hat, sieht nach Informationen von NDR 90,3 vor, dass das Impfzentrum an der Messe vier Wochen komplett für Schülerinnen und Schüler reserviert werden soll.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.05.2021 | 12:30 Uhr