Hamburger Polizei löst große Party an der Alster auf Stand: 01.04.2021 07:14 Uhr Die Hamburger Polizei ist am Mittwochabend zu den Alsterwiesen in Harvestehude gerufen worden. Dort feierten Hunderte Jugendliche eine große Party.

Bei der Polizei waren viele Anrufe eingegangen, Anwohnende hatten sich über laute Musik beschwert. Etliche Beamte und Beamtinnen machten sich auf den Weg nach Harvestehude. An den Alsterwiesen trafen sie auf etwa 500 junge Menschen, die dort feierten und gegen Corona-Regeln verstießen. Die Jugendlichen standen in Gruppen eng beieinander oder tanzten. Auch ein Lagerfeuer hatten sie entzündet.

Polizisten mit Flaschen beworfen

Als die Polizisten und Polizistinnen die Gruppen auflösen wollten, entwickelte sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Immer wieder gruppierten sich die Jugendlichen neu. Vereinzelt wurden die Beamten und Beamtinnen auch mit Flaschen beworfen. Gegen 22.30 Uhr verließen die Feiernden dann freiwillig das Alstervorland.

Ausgangsbeschränkungen ab Karfreitag

Erst am Mittwochmittag hatte der Hamburger Senat verkündet, dass in der Stadt ab Karfreitag Ausgangsbeschränkungen gelten. In der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages darf demnach dann niemand mehr ohne triftigen Grund die Wohnung verlassen. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatte auf der Pressekonferenz gesagt, dass es immer wieder Vorfälle gibt, bei denen Personen - vor allem in den Abendstunden - gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

