Hamburger Museen wieder geöffnet Stand: 12.03.2021 12:50 Uhr Die Museen in Hamburg dürften nach den jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln schon jetzt wieder öffnen. Alle Häuser haben sich nun geeinigt, am Freitag zusammen die Türen wieder zu öffnen.

"Der lang erwartete Moment ist da", freute sich Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Montag. Nach vier Monaten würden viele förmlich darauf brennen, die Ausstellungen und Projekte zu zeigen, die so lange verschlossen bleiben mussten, so der Senator.

Viele Museen machen schon mit

Unter anderem öffnen am Freitag das Altonaer Museum, die Deichtorhallen, die Kunsthalle komplett - ihre großen Sonderausstellungen können schon seit Montag besucht werden -, das MARKK, das Jenisch Haus, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und das Museum der Arbeit, das Museum für Hamburgische Geschichte und das Museum für Kunst und Gewerbe.

Terminbuchung ist notwendig

Hans-Jörg Czech, Chef der Stiftung Historische Museen, ist glücklich, dass es losgeht und darüber, dass sich alle staatlich getragenen Häuser miteinander abgestimmt haben. Die Museen setzen auf die schon bewährten Hygienekonzepte und stellen auch die Kontaktnachverfolgung sicher. Denn die Besucherinnen und Besucher müssen - wie es der Senat verlangt - vorab einen Termin buchen. Über die jeweiligen Internetseiten soll das seit Donnerstag möglich sein.

