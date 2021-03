Hamburger Impfzentrum gut ausgelastet am Wochenende Stand: 06.03.2021 09:15 Uhr Im Hamburger Impfzentrum sollen dieses Wochenende rund 4.000 Hamburgerinnen und Hamburger pro Tag geimpft werden. Das ist die höchste Auslastung bisher.

Ab kommender Woche sollen in Hamburg auch die ersten Menschen mit schweren Vorerkrankungen eine Impf-Einladung bekommen. Auch die Impfung der Kita-Beschäftigten läuft an. Die Nachfrage unter den rund 27.000 Impfberechtigten sei groß, heißt es aus der Sozialbehörde.

Schwerpunktpraxen laden Krebs-, Lungen- und Dialysepatienten ein

Neu ist: Bald wird auch in 27 Schwerpunktpraxen geimpft. Die laden ihre Krebs-, Lungen- und Dialysepatienten jetzt per Anschreiben zum Impfen ein. Wie schnell Termine vergeben werden, hängt allerdings davon ab, wie viel Impfstoff es von AstraZeneca gibt, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Eine angekündigte Charge war zuletzt nicht geliefert worden.

Sozialbehörde: Impfberechtigungen werden nicht zurückgenommen

Die Wirkstoffe von Biontech und Moderna sind derzeit in Hamburg allein den über 80-Jährigen vorbehalten. Voraussichtlich kommende Woche soll aber eine neue Impfverordnung den AstraZeneca-Wirkstoff auch für Ältere freigeben. Wie sich das auf die Impf-Reihenfolge in Hamburg auswirkt, ist noch nicht klar. Impfberechtigungen werden aber nicht wieder zurückgenommen, so die Sozialbehörde. Wer jetzt schon zum Impfen aufgerufen ist, bekommt auch weiterhin einen Termin.

