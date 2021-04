Hamburger Impfzentrum: Noch viele Termine frei Stand: 14.04.2021 13:00 Uhr Im Hamburger Impfzentrum sind noch kurzfristig viele Termine frei. Am Freitag sind nach Angaben der Sozialbehörde bisher erst rund 85 Prozent der Termine vergeben - und auch am Sonnabend sei noch Luft.



An beiden Tagen wird in den Messehallen nur mit dem Präparat des Herstellers AstraZeneca geimpft. Ein Problem das Mittel von AstraZeneca loszuwerden, gibt es laut Behörde aber nicht. Weil überraschend mehr von dem Wirkstoff geliefert wurde, gibt es in dieser Woche vier reine AstraZeneca-Tage im Impfzentrum. Auch am Dienstag war das der Fall - und da waren die Termine ausgebucht.

Impfreihenfolge soll nicht geändert werden

Es gibt den Angaben zufolge auch noch genug Impfberechtigte, für die das Mittel in Frage kommt. Von den jetzt impfberechtigten über 70-Jährigen haben demnach noch lange nicht alle einen Termin. Bisher gebe es keinen Grund von der Impfreihenfolge abzuweichen, oder bereits weitere Gruppen aufzurufen, heißt es von der Sozialbehörde.

Ende des Monats stehen die ersten Zweitimpfungen mit AstraZeneca an. In Hamburg bekommen unter 60-Jährige die zweite Spritze mit Biontech/Pfizer oder Moderna - so wie von den Gesundheitsministerinnen und - ministern beschlossen. Wer trotzdem eine weitere Dosis AstraZeneca haben möchte, kann die bei seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt nach medizinischer Beratung erhalten.

