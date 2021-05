Hamburger Ärztekammer warnt vor Eile beim Impfen von Kindern Stand: 15.05.2021 10:57 Uhr Schnell impfen - am besten auch Kinder und Jugendliche: Über dieses Ziel ist sich die Politik ziemlich einig. Die Hamburger Ärztekammer warnt jetzt aber vor zu großer Eile.

Hamburgs Ärztekammerpräsident Pedram Emami ist kein Impfskeptiker und von Corona-Leugnern hält er erst recht nichts. Das betont Emami ausdrücklich im Gespräch mit NDR 90,3. Trotzdem wirft er beim Thema Impfen von Kindern und Jugendlichen Fragen auf und geht auf Distanz zu allen, die sie jetzt ganz schnell impfen wollen.

AUDIO: Ärztekammer warnt vor Eile beim Impfen von Kindern (1 Min) Ärztekammer warnt vor Eile beim Impfen von Kindern (1 Min)

Nutzen und Risiko abwägen

Emami fragt: "Ist die Gefahr schwerer Krankheits-Verläufe in dieser Altersgruppe tatsächlich so hoch, dass der breite Schutz durch die Impfung für alle zwingend erforderlich ist?". Außerdem solle untersucht werden, ob das Impfen von Kindern und Jugendlichen aus epidemiologischer Sicht erforderlich ist, um die Ausbreitung der Erkrankung in den anderen Altersgruppen zu vermeiden. Emami fordert also eine sehr genaue Abwägung von Nutzen und Risiko auf wissenschaftlicher Basis.

Zulassung von Biontech/Pfizer für Kinder wird geprüft

In den sozialen Medien schlägt ihm dafür Kritik entgegen: Was der Hamburger Ärztepräsident sage, sei Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern - ein Vorwurf, den Emami scharf zurückweist. Vermutlich im Juni entscheidet die Europäische Arzneimittelagentur über die Zulassung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder ab dem 12. Lebensjahr. Dann sollen sie möglichst bald auch in Hamburg geimpft werden, wenn sie und ihre Eltern es wollen.

Niedersachsens Ärztekammer: Schüler schnell impfen

Derweil fordert Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker, bei den Corona-Impfungen Jugendliche und junge Eltern vorzuziehen. Seit gut einem Jahr gebe es keinen ordentlichen Schulunterricht mehr, so Wenker in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Schülerinnen und Schüler hätten mit die größten Opfer in der Pandemie gebracht. Sie sollten beim Impfen vorgezogen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.05.2021 | 11:00 Uhr