Hamburg verbietet teilweise Außerhaus-Verkauf von Glühwein Stand: 07.12.2020 17:48 Uhr Hamburg hat ein Verbot des Außerhaus-Verkaufs für alkoholische Heißgetränke angeordnet. Nach Informationen von NDR 90,3 gilt es von 16 bis 22 Uhr in bestimmten Straßen in den Bezirken Altona und Nord.

Das sogenannte Cornern gehörte bisher vor allem im Sommer zum Straßenbild in Hamburg: Menschenansammlungen, die sich am Kiosk ein Bier holen und es zusammen auf der Straße trinken. In diesem Winter, während der Corona-Pandemie, ist es der Glühwein, der in größeren Gruppen auf den Straßen getrunken wird. Denn Weihnachtsmärkte gibt es in diesem Jahr ja nicht.

Abstandsregeln werden oft nicht eingehalten

Weil sich offenbar viele Menschen dabei nicht an die Abstandsregeln halten, wird es jetzt in den Bezirken Altona und Nord künftig Verkaufsverbote für Glühwein - und andere alkoholische Heißgetränke - in bestimmten Straßen geben. Und das schon ab dem 8. Dezember. Die Maßnahme soll den Infektionsschutz weiter erhöhen, gerade da "erfahrungsgemäß mit zunehmendem Alkoholkonsum die Bereitschaft und die Fähigkeit, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sinken" - wie es in einer Mitteilung des Senats heißt. Sie soll bis zum 5. Januar gelten.

Aus diesem Grund gelten die neuen Allgemeinverfügungen für folgende Gebiete:

- In Ottensen:

Bereich begrenzt durch die Barnerstraße, Scheel-Plessen-Straße, Bahnhof ohne Paul-Nevermann-Platz, Max-Brauer-Allee, Klausstraße, Eulenstraße, Große Brunnenstraße, Ottenser Hauptstraße, Nöltingstraße, Am Born.

- In der Sternschanze:

Bereich begrenzt durch die Max-Brauer-Allee, Altonaer Straße, Dänenweg, Sternschanze, Schanzenstraße, Lagerstraße, Sternstraße, Neuer Kamp, Neuer Pferdemarkt, Stresemannstraße.

- In Winterhude:

Der Mühlenkamp in gesamter Länge, Poelchaukamp ab Mühlenkamp bis zur Sierichstraße, Dorotheenstraße zwischen Andreasstraße und Körnerstraße.

Es gelten weitere Verkaufsverbote

Es ist nicht das erste Verkaufsverbot für Alkohol in Hamburg. Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke unter anderem durch Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars und Gaststättenbetriebe ist jeweils freitags und sonnabends von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetags untersagt. Hiervon ausgenommen ist der Ausschank alkoholischer Getränke im Bereich der konzessionierten Außengastronomie für den Verzehr an Ort und Stelle.

