Hamburg sagt Impftermine mit AstraZeneca ab Stand: 15.03.2021 16:08 Uhr Hamburg hat bis auf Weiteres alle Corona-Impftermine mit dem Vakzin von AstraZeneca abgesagt. Damit folge man einer Entscheidung des Bundesregierung, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde am Montag.

Die Bundesregierung hatte zuvor die Verwendung des Impfstoffs aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts ausgesetzt. Hintergrund sind Berichte über Nebenwirkungen. Unter anderem gab es Meldungen über Blutgerinnseln im zeitlichen Zusammenhang mit einer Corona-Impfung mit dem Präparat.

Sozialbehörde will über Ersatztermine informieren

Bei noch offenen Terminen am Montag werden im Impfzentrum in den Messehallen laut dem Sprecher andere Impfstoffe verwendet. Ab Dienstag vergebene Termine für die Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff würden ausgesetzt und fänden nicht statt. Das gelte auch für Termine zur Zweitimpfung. Deshalb sollten sich Impfwillige mit einem bereits bestätigten Termin nicht in den Messehallen einfinden, sagte der Sprecher. "Die Sozialbehörde informiert öffentlich und die Betroffenen direkt, wann Ersatztermine vereinbart werden können."

Bereits am Sonntag hatte die Behörde wegen Lieferengpässen bei AstraZeneca die Vergabe von Impfterminen für unter 80-Jährige eingestellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.03.2021 | 17:00 Uhr