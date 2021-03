Hamburg nimmt AstraZeneca-Impfungen wieder auf Stand: 19.03.2021 13:26 Uhr Auch in Hamburg kann bei den Corona-Schutzimpfungen wieder das Mittel von AstraZeneca verabreicht werden. Das hat Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt.

"Es ist gut, dass wir den Impfstoff wieder nutzen können, um bei den Impfungen wieder zügig weitermachen zu können", sagte Leonhard am Mittag. Allerdings habe man damit - anders als in anderen Bundesländern - keine besondere Eile, weil in der Stadt auch nach der Aussetzung der Impfungen mit dem Mittel keine Termine abgesagt worden seien. Fast 23.000 Impftermine seien umgeplant worden, die Impfwilligen erhielten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Vorausichtlich würden die Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca in Hamburg ab kommender Woche fortgesetzt, so Leonhard. Voraussetzung sei, dass angekündigte Lieferungen in der der Hansestadt ankämen.

EMA: AstraZeneca sicher - Spahn: Impfstopp aufgehoben

Der Impfstoff von AstraZeneca war am Donnerstag von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) als sicher eingestuft worden. Allerdings werde eine extra Warnung hinzugefügt vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln in Hirnvenen, hieß es nach einer Sondersitzung des Sicherheitsausschusses in Amsterdam. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gab am Donnerstagabend in Berlin bekannt, dass der am Montag angeordnete vorläufige Stopp der Impfungen aufgehoben werde. Deutschland und andere EU-Länder hatten die Nutzung des Impfstoffs nach Berichten über Nebenwirkungen zuvor ausgesetzt.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.03.2021 | 12:00 Uhr