Hamburg hebt zweite Impfdosis nicht mehr auf Stand: 12.01.2021 06:07 Uhr Hamburg ändert nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KVH) die Impfstrategie: Die zweite Dosis Impfstoff, die jeder Geimpfte nach einigen Wochen bekommen soll, wird nicht mehr aufgehoben.

Das sagte der KVH-Vorstandsvorsitzende Walter Plassmann am Montag im TV-Sender Hamburg 1. Dies sei bedauerlich. "Wenn wir dann Ende Januar mit der zweiten Impfung beginnen, müssen wir hoffen, dass wir bis dahin neuen Impfstoff erhalten haben."

Nach einem Beschluss von Bund und Ländern sollten bis Mitte Februar alle 80-Jährigen und Ältere in den Pflege- und Altenheimen geimpft werden, sagte Plassmann. "Das hat dazu geführt, dass wir in Hamburg unsere Impfstrategie deutlich überarbeiten mussten. Wir müssen jetzt mit Ausnahme der 500 Impfungen, die wir täglich im Impfzentrum durchführen können, alle anderen Dosen in den Heimen verimpfen."

AUDIO: Hamburg hebt zweite Impfdosis nicht länger auf (1 Min)

Moderna-Impfstoff wird ausgeliefert

Für etwas Entspannung sorgt derweil die Ankunft des zweiten Impfstoffs des US-Herstellers Moderna, der jetzt an die Bundesländer ausgeliefert wird. Hamburg erhält anfangs rund 1.200 Impfdosen, mit denen Krankenhäuser versorgt werden. In den Pflegeheimen und im Impfzentrum in den Messehallen bleibt es erst einmal beim Impfstoff von Biontech und Pfizer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.01.2021 | 06:00 Uhr