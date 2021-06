Hamburg hebt Maskenpflicht draußen ab Freitag auf Stand: 17.06.2021 16:44 Uhr In Hamburg wird die Maskenpflicht in Außenbereichen aufgehoben - und zwar ab Freitag. Nur dort wo nicht ausreichend Abstand möglich ist, muss weiter eine medizinische Maske getragen werden.

Weil die Corona-Zahlen in der Hansestadt "weiterhin auf niedrigem Niveau stabil sind", habe sich der Senat zu diesem Schritt entschieden, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag bei der Landespressekonferenz im Rathaus.

Auf Wochenmärkten muss man weiter Masken tragen

Die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen, soll allerdings weiterhin auf Wochenmärkten gelten. Und auch dort, wo es besonders eng ist und kein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, soll weiter die medizinische Maske getragen werden. Das gilt für Warteschlangen vor Geschäften oder Gaststätten sowie ebenfalls bei touristischen Stadtrundfahrten.

Lockerungen in Bus und Bahn? Verkehrsminister beraten

In Innenräumen, bei religiösen Veranstaltungen, in Einrichtungen der Kultur, beim Einkaufen, bei Sportveranstaltungen und jeglichen anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss weiterhin eine medizinische Maske getragen werden. Auch in Bussen und Bahnen bleibt die Maske Pflicht - es reicht nun aber eine einfache OP- statt der bisherigen FFP2-Maske.

Maskenpflicht in Klassenräumen bleibt

Die Schülerinnen und Schüler in Hamburg müssen auch nach den Sommerferien, also zum Start des kommenden Schuljahrs in den Klassenzimmern weiter Maske tragen. Außerdem sollen sie dann auch weiter zwei Mal pro Woche getestet werden. Das kündigte die Schulbehörde am Donnerstag an. Die Lüftungs- und Hygieneregeln bleiben demnach ebenfalls vorerst in Kraft.

Die Maskenpflicht an zahlreichen besonders belebten Orten im Freien hatte der Senat Ende Februar eingeführt. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Masken bereits seit Ende April vergangenen Jahres getragen werden. Im Januar wurden medizinische Masken vorgeschrieben, seit dem 24. April muss der Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen dem FFP2-Standard entsprechen.

