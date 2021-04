Hamburg erwartet Anfang Mai viel Corona-Impfstoff Stand: 24.04.2021 18:02 Uhr In Hamburg soll das Impfen gegen das Coronavirus bald noch schneller vorangehen. Anfang Mai steigen die Impfstoff-Lieferungen deutlich an - das berichten sowohl die Sozialbehörde als auch die Kassenärzte.

In der ersten Mai-Woche werden für Hamburgs Impfzentrum in den Messehallen mehr als 50.000 Impfstoffdosen erwartet - die meisten von Biontech/Pfizer. Noch besser sind die Aussichten für die Arztpraxen: Die Kassenärztliche Vereinigung erwartet für die Praxen dann knapp 100.000 Dosen, also fast doppelt so viel wie für das Impfzentrum. Jeder Arzt könnte damit Anfang Mai wohl bis zu 100 Menschen in seiner Praxis impfen - in der kommenden Woche sind es erst halb so viele. Auch die Arztpraxen werden zurzeit vor allem mit dem Impfstoff von Biontec/Pfizer beliefert.

Jetzt wartet die Stadt außerdem noch auf den Impfstoff von Johnson & Johnson. Bis Ende April werden davon voraussichtlich 5.000 Dosen in der Stadt ankommen. Weil mit ihm nur eine Impfung notwendig ist, soll das Mittel vor allem für Obdachlose reserviert werden.

AUDIO: 50.000 Impfdosen für Hamburgs Impfzentrum (1 Min) 50.000 Impfdosen für Hamburgs Impfzentrum (1 Min)

Beratungen zur Impf-Reihenfolge

Am kommenden Montag will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs und Länderchefinnen zu einem weiteren Impfgipfel zusammen schalten. Dann soll es auch um die Frage gehen, ob es trotz steigender Lieferungen bei der Impfreihenfolge bleibt oder ob sie aufgehoben wird. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Donnerstag in Aussicht gestellt, dass im Juni die festgelegte Impfreihenfolge aufgehoben werden kann. Im Hamburger Impfzentrum wird aber damit gerechnet, dass erst Ende Juni genügend Impfstoff vorhanden sein wird.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 24.04.2021 | 18:00 Uhr