Hamburg: Weitere Corona-Tests in Obdachlosen-Unterkunft Stand: 17.04.2021 19:22 Uhr Nach einem größeren Corona-Ausbruch in einer Wohnunterkunft für Obdachlose im Bezirk Hamburg-Mitte stehen für die Bewohner und Bewohnerinnen nun weitere Tests an.

"Für Anfang kommender Woche ist eine weitere Reihentestung geplant", wie eine Sprecherin der Sozialbehörde am Sonnabend sagte. Seit Anfang April waren insgesamt 42 Bewohner und Bewohnerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund von Voruntersuchungen bestehe der Verdacht auf die ansteckendere britische Variante. Alle 150 Bewohner und Bewohnerinnen sind für zwei Wochen in Quarantäne-Standorte der Stadt gebracht worden.

Hamburger Linke fordert schnelle Impfung für Obdachlose

Die Hamburger Linke forderte erneut eine Unterbringung in Hotels und mehr Testmöglichkeiten. "Ein Ausbruch in diesem Ausmaß war zu erwarten und ist das traurige Ergebnis von monatelanger Ignoranz", sagte Stephanie Rose, die sozialpolitische Sprecherin der Linken-Bürgerschaftsfraktion. Die Unterbringung in Mehrbettzimmern in Unterkünften für bis zu 400 Menschen sei ein Einfallstor für das Virus - selbst bei lockerer Belegung sei so das Einhalten von Abstandsregeln und die Reduzierung von Kontakten nicht möglich, so Rose. Der Senat müsse jetzt dafür sorgen, dass obdachlose Menschen schnell geimpft werden.

