Hamburg: Sport-Großveranstaltungen und Millionen-Paket für Vereine

Sport-Großveranstaltungen im Sommer und Millionen-Paket für Vereine Stand: 01.06.2021 18:40 Uhr Die Stadt Hamburg unterstützt den Neustart des Sports in der Hansestadt aus der Corona-Pandemie mit weiteren vier Millionen Euro. Zudem seien für den Sommer Sport-Veranstaltungen mit "mehreren tausend Zuschauern" geplant.

"Wir können den Blick nach vorn richten und wollen, dass der Sport jetzt mit kräftigem Rückenwind aus der Krise kommt", sagte Innensenator Andy Grote (SPD) nach dem Senatsbeschluss am Dienstag. In Hamburg ist seit dieser Woche auch die Sportausübung mit bis zu zehn Personen in Innenräumen und bis zu 20 Personen im Freien möglich.

Mit den jetzt bereitgestellten vier Millionen Euro des Förderprogramms "Neustart Sport" sollen die Clubs in die Lage versetzt werden, die Zahl ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder und damit ihre finanzielle Basis zügig wieder auf das Vorkrisenniveau anheben zu können.

20.000 Gutscheine für Hamburgs Breitensportler

Etwa 20.000 Gutscheine können Hamburgs Breitensportlerinnen und Breitensportler demnächst aus dem Internet herunterladen. Wer sich mit einem solchen Gutschein neu in einem Sportverein anmeldet, spart 80 Euro. Viele Clubs haben während des Lockdowns bis zu 20 Prozent ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder verloren. Insgesamt 1,6 Millionen Euro stehen für die Vereine zum Ausgleich von Mitgliederverlusten zur Verfügung. Die Höchstsumme der Förderung beträgt 100.000 Euro. Durch die Gutscheine und durch eine stadtweite Werbekampagne unter dem Motto "Sport vereint uns" sollen die Mitgliederzahlen wieder deutlich wachsen.

"Auch wenn wir die Corona-Pandemie noch nicht final überwunden haben, blicken wir im Hamburger Sport doch zuversichtlich in die Zukunft", sagte Ralph Lehnert, Vorstand des Hamburger Sportbunds (HSB). Schon zuvor hatte die Hansestadt den Sport mit mehr als sieben Millionen Euro unterstützt.

Sport-Veranstaltungen mit größtmöglichen Zuschauerzahlen

Zudem sollen Sport-Großveranstaltungen im Sommer wieder stattfinden können. "Das ist unser Anspruch und unsere Ambition", sagte Grote. Die Veranstaltungen sollen mit den größtmöglichen Zuschauerzahlen durchgeführt werden. In Absprache mit der Gesundheitsbehörde werden derzeit die Veranstaltungskonzepte überprüft.

Supercup, Galopp- & Dressur-Derby, Tennisturniere, Beachvolleyball u.v.m.

Auf dem Sportkalender der Hansestadt stehen nach dem Pokal-Finale der Handballer am Donnerstag und Freitag noch im Juni der Supercup der Basketballer und das Galopp-Derby. Im Juli folgen die Tennisturniere der Damen und Herren am Rothenbaum, im August die "King of the court"-Veranstaltung der Beachvolleyballer, die Cyclassics, das Spring- und Dressurderby und der Ironman sowie im September der Marathon.

Cyclassics, Marathon oder Ironman schwieriger

Zwar seien die Veranstaltungen mit viel Publikum an den Strecken wie bei den Cyclassics und dem Marathon schwieriger, aber vor der aktuellen Pandemie-Entwicklung sei er sehr zuversichtlich, "dass wir das hinbekommen", sagte der Senator. Grote rechnet auch damit, dass zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga am 23. Juli "mehrere tausend Zuschauer" in die Stadien könnten.

