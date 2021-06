Hamburger Senat entscheidet über Anpassung der Corona-Regeln Stand: 29.06.2021 06:15 Uhr Kommt ein Alkoholverbot für den Stadtpark und wird Tanzen im Freien wieder erlaubt? Darüber entscheidet am Dienstag der Hamburger Senat. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr live.

Krawalle, Körperverletzungen, Diebstähle, Flaschenwürfe auf Polizeikräfte und auch ein Sexualdelikt - die Liste der Straftaten war lang an den vergangenen Wochenenden im Stadtpark. Die Polizei musste den Stadtpark deshalb immer wieder räumen. Dort könnte ein Alkoholverbot nun für ruhigere Abende sorgen.

Polizeipräsident: Friedliche Feiern unproblematisch

"Die, die friedlich feiern - und das tun sie auch tagsüber bis in den frühen Abend hinein - sind überhaupt kein Problem, das vermelden auch unsere Kolleginnen und Kollegen", sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Aus seiner Sicht gehe es um eine kleine Gruppe, die sich auch häufig mit Körperverletzungen hervortue.

Ende des Tanzverbots im Freien im Gespräch

Doch nicht nur über ein mögliches Alkoholverbot, auch über das Ende des bestehenden Tanzverbots will der Senat entscheiden. In Hamburg sind Tanzveranstaltungen nach den aktuellen Corona-Regeln weder drinnen noch draußen erlaubt. Innensenator Andy Grote (SPD) geht davon aus, dass schon am kommenden Wochenende unter freiem Himmel getanzt werden darf.

AUDIO: Senat entscheidet über Tanzverbot und Alkoholverbot (1 Min)

