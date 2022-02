Hamburg: Senat berät über Lockerungen der Corona-Regeln Stand: 15.02.2022 06:37 Uhr Die Corona-Maßnahmen sollen Stück für Stück fallen - so weit sind sich vor der Bund-Länder-Runde alle einig. Aber was wann und wie gelockert wird, darüber berät heute bereits auch der Hamburger Senat.

Klar ist eigentlich jetzt schon: Hamburg wird sich an die Beschlüsse halten, auf die sich die Länderchefinnen- und chefs morgen einigen. Erste Lockerungen gibt es dann voraussichtlich schon zum kommenden Wochenende.

AUDIO: Senat berät über mögliche Lockerungen (1 Min) Senat berät über mögliche Lockerungen (1 Min)

Kontaktbeschränkungen dürften als Erstes fallen

Wahrscheinlich sind das aber dann nur kleinere Anpassungen. Etwa eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Das ist für den ersten Lockerungsschritt so vorgesehen - laut einem Papier das vor der Bund-Länder-Runde schon durchgesickert ist.

Lockerungen für Gastronomie Anfang März?

Außerdem sollen dann die 2G-Zugangsregel für den Einzelhandel abgeschafft werden - was in Hamburg schon am vergangenen Sonnabend passiert ist. Lockerungen für Restaurants und Clubs soll es demnach erst Anfang März geben, und zum 20. März könnten dann bis auf die Maskenpflicht alle wesentlichen Beschränkungen fallen.

Links Diese Lockerungen könnten kommen

Genesenen-Status: Urteil vom Verwaltungsgericht

Sehr wahrscheinlich steht auch die umstrittene Regelung für den nur noch drei Monate gültigen Genesenen-Status auf dem Prüfstand. Das Hamburger Verwaltungsgericht hatte am Montag einem Eilantrag dagegen stattgegeben. Die Entscheidung gilt allerdings bislang nur in diesem Einzelfall.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.02.2022 | 06:00 Uhr