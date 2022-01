Hamburg: Rund 2.900 Menschen bei Demo gegen Corona-Leugner Stand: 15.01.2022 15:55 Uhr In Hamburg sind am Sonnabend mehrere Tausend Menschen gegen Corona-Leugner und Verschwörungsideologien auf die Straße gegangen.

Nach Polizeiangaben beteiligten sich etwa 2.900 Menschen an einem Protestzug unter dem Motto "Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien" durch die Innenstadt. Bei der Kundgebung waren auf Plakaten Sprüche wie "Impfen statt schimpfen", "Wer mit Nazis spaziert, hat gar nichts kapiert" oder "Querdenken über die Klippe lenke" zu lesen. Die Demonstration hatte größeren Zulauf als erwartet. Ursprünglich waren 1.000 Teilnehmende angemeldet worden. Der Marsch vom Bahnhof Dammtor über den Jungfernstieg zur Mönckebergstraße war laut Polizei friedlich - die Corona-Auflagen wurden eingehalten.

Bündnis gegen Rechts hatte zur Demo aufgerufen

Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Hamburger Bündnis gegen Rechts. Das Bündnis wird von mehr als 100 Gruppen und Organisationen unterstützt. Darunter sind neben dem Fußball-Zweitligisten FC. St. Pauli auch die Gewerkschaft ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Außerdem beteiligten sich die globale Klimabewegung "Fridays For Future" und die Bürgerschaftsfraktionen von Grünen und Linken an der Demonstration.

Protest war ursprünglich Gegendemonstration

Ursprünglich war die Versammlung als Gegendemonstration für eine große Demonstration von Impfgegnerinnen und Impfgegnern geplant worden, zu der bis zu 15.000 Menschen erwartet wurden. Diese hatte die Polizei am Donnerstag aus Infektionsschutzgründen verboten. Grund war die Befürchtung, dass sich die Demonstrierenden nicht an die Corona-Auflagen halten würden. Dagegen protestierten am Freitagabend rund 300 Menschen vor der Hamburger Kunsthalle friedlich. Ein Eilantrag der Anmelderin gegen die Untersagung war am Freitag vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden.

Mehrere kleine Demos gegen Corona-Politik

Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen veranstalteten stattdessen am Sonnabend mehrere kleine Demonstrationen in der Hansestadt. Eine Demo mit knapp 200 Teilnehmenden zog von den Landungsbrücken auf St. Pauli in Richtung Altonaer Rathaus. Zwei weitere Demonstrationszüge waren in Barmbek und an der Mundsburg angemeldet.

