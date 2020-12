Hamburg: Pflegeheim-Besuche nur noch mit negativem Test Stand: 22.12.2020 16:15 Uhr Besuche in den Hamburger Alten- und Pflegeheimen sind ab Mittwoch zumeist nur noch nach Vorlage eines negativen Corona-Tests möglich. Eine entsprechende Testpflicht für Besucher hat der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen.

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen seien besonders gefährdet. Deshalb müsse ausgeschlossen werden, dass Besucher eine Infektion dort hineintragen, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit.

Ausnahmen über Weihnachtstage möglich

Um Härten über Weihnachten zu vermeiden, gilt bis zum 28. Dezember eine Ausnahmeregelung: Sollten in Einrichtungen keine Schnelltests gemacht werden können, seien dennoch Besuche möglich, wenn Bewohner und Besuchende durchgängig eine FFP2-Maske tragen und sich strikt an die Hygienekonzepte halten.

Höchstens zwei bis drei Tage alt

Von der Ausnahme solle aber nur zurückhaltend und in Notfällen Gebrauch gemacht werden. Vor dem Betreten der Einrichtung müsse schriftlich oder elektronisch ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das den Anforderungen des Robert Koch-Instituts entsprechen muss und im Falle eines POC-Antigen-Schnelltests höchstens 48 Stunden, bei einem PCR-Test höchsten drei Tage alt sein darf. Alternativ würden auch Schnelltests akzeptiert, die unmittelbar vor Betreten der Einrichtung gemacht werden.

In gut einem Drittel der Hamburger Pflegeeinrichtungen sind laut Behörde bereits Schnelltest möglich. Kommende Woche will die Stadt zusätzliche kostenfreie Schnelltests für Besucherinnen und Besucher anbieten. Diese würden an zentralen Standorten kurzfristig eingerichtet und sollen die Testmöglichkeiten in den Pflegeeinrichtungen verstärken, hieß es.

