Hamburger Restaurants empfangen auch drinnen wieder Gäste Stand: 04.06.2021 06:09 Uhr Sieben Monate hat es gedauert - ab heute darf in Hamburg auch wieder in den Innenbereichen der Restaurants gesessen werden.

Bis zur letzten Minute gab es Streit um ein Detail: Im Restaurant dürfen die Tische nun enger als 1,50 Meter zusammengerückt werden, sofern dazwischen geeignete Trennwände stehen. Die bieten zwar keinen ausreichenden Schutz vor Infektionen, heißt es aus der Sozialbehörde. Durchgesetzt haben sich aber die Juristen und Juristinnen. Denn bisher waren Trennwände erlaubt. Die Wirtinnen und Wirte haben investiert - bis zu fünfstellige Beträge. Und nach Informationen von NDR 90,3 hatte der Branchenverband Dehoga schon eine Klage vorbereitet. Ohne Schutz und mit größerem Abstand zwischen den Gästen hätte sich das Geschäft laut Dehoga für viele nicht gelohnt.

AUDIO: Lockerungen für Hamburgs Gastronomie (1 Min) Lockerungen für Hamburgs Gastronomie (1 Min)

Gäste brauchen negativen Corona-Test

Für Restaurantbesuche gelten strenge Regeln: Besucherinnen und Besucher brauchen einen negativen Corona-Test und dürfen nur maximal zu fünft an einem Tisch sitzen - sie dürfen aber aus verschiedenen Haushalten kommen. Das Personal muss sich zweimal pro Woche testen lassen. Ab 23 Uhr müssen Gäste das Lokal verlassen oder sich in den Außenbereich begeben.

Alkohol-Verkaufsverbot im Schanzenviertel und auf dem Kiez

Befindet sich die Gastwirtschaft im Schanzenviertel oder bestimmten Bereichen von St. Pauli, darf am Wochenende auch draußen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Der Senat betrachtet die Szeneviertel nach massenhaften Verstößen gegen die Corona-Regeln am vergangenen Wochenende als Hotspots. Dort gilt nun von Freitag bis Sonntag ein Alkoholverbot. Zwischen 20 und 6 Uhr dürfen Bier und Wein nicht verkauft werden. Auch das Mitführen alkoholischer Getränke ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Die Polizei kündigte für das Wochenende Kontrollen an und appellierte angesichts erwarteter sommerlicher Temperaturen an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Corona-Regeln zu halten".

Auch Hallenbäder dürfen aufmachen

Nach der am Donnerstag veröffentlichten Verordnung dürfen ab Freitag in Hamburg auch alle Hallenbäder wieder aufmachen - allerdings braucht man einen negativen Corona-Test. Bäderland will nach den Freibädern die Hallenbäder ab Montag zunächst erstmal nur für Kinder-Schwimmkurse wieder aufmachen.

AUDIO: Senat legt neue Corona-Verordnung vor (1 Min) Senat legt neue Corona-Verordnung vor (1 Min)

Spielhallen und Shisha-Bars dürfen öffnen

Geöffnet werden dürfen auch wieder die Spielbanken, die Spielhallen, die Wettannahmestellen und die Shisha-Bars. Auch hier gelten strenge Hygiene-Regeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2021 | 06:00 Uhr