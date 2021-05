Senat berät Lockerungen - Kitas und Gastronomie bald ganz offen? Stand: 28.05.2021 08:24 Uhr Angesichts weiter rückläufiger Corona-Zahlen wird der Hamburger Senat heute über weitere Lockerungen entscheiden.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte im Gespräch mit NDR Info am Freitagmorgen an, dass der Senat weitere Öffnungsschritte bei den Kitas plane. Auch beim Thema Sport "wollen wir wieder mehr möglich machen - draußen und drinnen." Bei den Veranstaltungen bei Kultur und Sport wolle der Senat ebenfalls in die nächste Stufe gehen. "Und auch zum Beispiel bei der Beherbergung wollen wir wieder einiges möglich machen."

Dürfen Restaurants wieder Innenbereiche öffnen?

Im Vorfeld wurde über eine vorgezogene Öffnung der Innengastronomie sowie der Hotels und Ferienwohnungen spekuliert, wie dies in den Nachbarbundesländern teils bereits schon der Fall ist. Die Rückkehr aller Hamburger Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht am kommenden Montag war schon am Mittwoch verkündet worden. Laut "Hamburger Abendblatt" könnten Hafenbarkassen und Kreuzfahrtschiffe den Betrieb in der Hansestadt bald ebenfalls wieder aufnehmen.

Entscheidungen werden am Nachmittag vorgestellt

Der Senat hatte sich bei seiner regulären Sitzung am Dienstag darauf verständigt, am Freitag über die nächsten Lockerungen zu entscheiden und anschließend detailliert darüber zu informieren. NDR.de zeigt die Pressekonferenz am Nachmittag per Livestream.

Änderungen sollen Dienstag in Kraft treten

Weitere Öffnungen sind aber frühestens am Dienstag kommender Woche zu erwarten, da zwischen den einzelnen Schritten 10 bis 14 Tage liegen sollen, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer sagte. Erst am vergangenen Sonnabend waren Einzelhandel und Außengastronomie geöffnet worden.

