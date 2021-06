Hamburg: Behörde kündigt viele neue Termine fürs Impfzentrum an

Priorisierung aufgehoben - Viele neue Termine im Impfzentrum Stand: 29.06.2021 07:34 Uhr Laut Gesundheitsbehörde wird der Juli in Hamburg ein richtig guter Impfmonat. Nach dem Wegfall der Priorisierung im Impfzentrum in den Messehallen sollen nun nach und nach 41.000 Termine angeboten werden.

Am Montag waren zum Fall der Impfpriorisierung mehr als 10.000 Termine für alle volljährigen Hamburgerinnen und Hamburger angeboten worden. Sie waren aber schon am Mittag vergeben. "Der Ansturm war riesig", sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Am Nachmittag kündigte er dann an, dass insgesamt 41.000 neue Termine nach und nach freigeschaltet würden. Diese Termine seien überwiegend mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. "Wir rechnen darüber hinaus mit etlichen Tausend weiterer Termine, die wir im Laufe des Juli je nach Impfstofflieferungen freigeben können," so Helfrich. Termine für das Impfzentrum können telefonisch unter 116117 oder online über www.impfterminservice.de vereinbart werden.

Impfzentrum soll noch bis Ende August betrieben werden

Geplant ist derzeit, dass das Hamburger Impfzentrum Ende August schließt, aber die zwei Monate bis dahin noch unter Volllast läuft. Anschließend soll es ein Folgekonzept geben an dezentralen Standorten, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Auch die mobilen Impfteams könnten weiterhin im Einsatz sein. Denn die Behörde stelle sich darauf ein, dass die sehr früh geimpften Menschen in hohem Alter oder mit Vorerkrankungen eine Auffrischungsimpfung brauchen könnten.

Weitere Anlaufstellen für Corona-Impfungen in Hamburg sind Arztpraxen und Betriebsärztinnen und -ärzte. Auch einige Krankenhäuser nehmen an der Impfkampagne teil - das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen Krankenhaus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg.

