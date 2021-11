Hamburg: Ab Mittwoch 3G in Bussen und Bahnen - und Kontrollen

Stand: 23.11.2021 16:22 Uhr

Nur noch geimpft, genesen oder frisch getestet darf man ab Mittwoch in Busse und Bahnen - so sieht es das Infektionsschutzgesetz vor. In Hamburg soll die Einhaltung stichprobenhaft kontrolliert werden.