Hamburg: 15 Millionen Euro zusätzlich für Kulturstätten Stand: 21.03.2022 18:18 Uhr Hamburgs Museen und Spielstätten sollen in diesem Jahr rund 15 Millionen Euro zusätzliches Geld von der Stadt bekommen. Damit sollen unter anderem kontaktlose Ticketschalter gebaut werden.

Hamburgs Museen seien auch während der Corona-Pandemie ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen, heißt es im Senat. Aber es mangele an Online-Kassen und an neuen Einlass-Systemen, damit Kontakte verringert werden könnten. Allein dafür will die Stadt eine halbe Million Euro ausgeben.

Geld auch für Theater-Technik

Investiert werden soll auch in neue Bühnenbeleuchtung und in Medientechnik, etwa am Schauspielhaus, an der Staatsoper und im Thalia Theater. Rund 700.000 Euro fließen zudem in das Projekt "Fotokamp" in Eimsbüttel: In einem Hinterhof am Müggenkamp soll ein Ort entstehen, an dem Wissen und Erfahrungen über Fotografie geteilt werden.

Ausstellungsfläche in der Hafencity gestrichen

Das zusätzliche Geld für Museen und Spielstätten stammt aus einem Corona-Hilfsfonds, mit dem vor allem die lokale Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Ursprünglich sollten damit eine Ausstellungsfläche in der Hafencity bezahlt werden sowie ein Teil des Umbaus am Museum am Rothenbaum. Letzterer kommt nicht wie geplant, und die Ausstellungsfläche in der Hafencity ist vorerst ganz gestrichen.

