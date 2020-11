Größere Corona-Ausbrüche in Hamburger Pflegeheimen Stand: 16.11.2020 15:18 Uhr In mehreren Hamburger Senioreneinrichtungen gibt es derzeit größere Corona-Ausbrüche. Viele der Betroffenen zeigen aber glücklicherweise keine Symptome.

Im Seniorensitz am Hegen in Rahlstedt sind 58 Bewohnerinnen und Bewohner und 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen positiv getestet worden. Nachdem Angehörige Covid-Erkrankungen gemeldet hatten, wurde die gesamte Pflegeeinrichtung vorsorglich überprüft, berichtet der Betreiber, die Doreafamilie. Demnach haben dort nur fünf Betroffene leichte Erkältungssymptome.

AUDIO: Corona-Ausbrüche in Hamburger Pflegeheime (1 Min)

Einen Ausbruch mit über 60 Infizierten meldet auch Pflegen und Wohnen in ihrer Einrichtung in Heimfeld. Rund 20 weitere Fälle außerdem im Pflegeheim am Husarendenkmal in Marienthal. Die meisten Betroffenen sind symptomfrei, heißt es von Pflegen und Wohnen.

Insgesamt knapp 350 betroffene Senioren

Laut Gesundheitsbehörde gibt es im Bezirk Wandsbek noch ein weiteres Haus mit mehr als 60 Corona-Fällen. Außerdem sechs Seniorenheime in der Stadt mit jeweils etwa zehn Infizierten. Insgesamt sind demnach knapp 350 Bewohnerinnen und Bewohner und 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen solcher Einrichtungen infiziert.

Die Betreiber hoffen, dass größere Ausbrüche mit dem regelmäßigen Einsatz von Schnelltests künftig besser verhindert werden können. Die sind voraussichtlich aber frühestens ab der kommenden Woche einsatzbereit.

