Gottesdienste: Wie feiern die Kirchen in Hamburg Ostern?

Trotz Lockdown: So feiern Hamburgs Kirchen Ostern Stand: 02.04.2021 10:03 Uhr In Hamburg verzichten viele Kirchen angesichts der hohen Corona-Zahlen auf Besucherinnen und Besucher und bieten stattdessen Online-Gottesdienste an.

Die evangelische Nordkirche hatte angekündigt, ab einem Inzidenzwert von 100 möglichst auf Internet-Angebote umzustellen - das ist größtenteils auch geschehen. Im Michel gibt es allerdings eine Andacht zur Todesstunde Jesu am Karfreitag um 15 Uhr. Dazu ist aber eine Anmeldung nötig. Ab einer Inzidenz von 200 könnten dann definitiv keine Präsenz-Gottesdienste mit Besucherinnen und Besuchern in den Kirchen mehr stattfinden.

Viele Kirchen bleiben geöffnet, sodass man ohne Gottesdienst einfach rein kann. Die Kirche am Rockenhof in Volksdorf zum Beispiel hat Sonntagmorgen von 5.30 bis 6.30 Uhr geöffnet, damit man sich eine Osterkerze anzünden und das Licht nach Hause tragen kann.

Ausgangssperre betrifft auch Gottesdienste

Auch bei der Katholischen Kirche wurden viele Ostergottesdienste abgesagt oder finden stattdessen im Internet statt. Die ab Karfreitag in Hamburg geltende Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr sieht keine Ausnahme für Gottesdienstbesuche vor. Davon sind insbesondere die Feiern der Osternacht betroffen, die in vielen Gemeinden normalerweise am späten Abend des Karsamstags oder in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags begangen wird. Einige katholische Gemeinden sagten ihre geplanten Feiern daraufhin ganz ab. Andere zogen sie vor und bieten zusätzlich digitale Übertragungen an.

Im Radio oder im TV live dabei

NDR Info überträgt am Karfreitag im Radio einen evangelischen Gottesdienst zwischen 10 und 11 Uhr aus dem romanischen Kaiserdom in Königslutter und am Ostersonntag eine Messe aus der St-Viktor-Kirche in Schwerte. Am Ostermontag läuft ab 10 Uhr im Ersten die Übertragung eines evangelischen Gottesdienstes aus Hamburg-Wilhelmsburg, in dem die Sehnsucht nach dem Leben thematisiert wird.

