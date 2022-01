Geplante Großdemo gegen Corona-Politik in Hamburg untersagt Stand: 13.01.2022 13:42 Uhr Die Versammlungsbehörde in Hamburg hat die für Sonnabend geplante Demonstration von Kritikern und Kritikerinnen der Corona-Politik verboten. Damit reagiert die Politik auf die steigenden Infektionszahlen.

Die Veranstalterin hatte ursprünglich 9.000 Teilnehmende zur Kundgebung am Sonnabend an der Lombardsbrücke angemeldet. Beim letzten Protest waren am vergangenen Wochenende rund 14.000 Menschen gekommen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, viele trugen keinen Mund-Nasen Schutz.

Kein Kontakt mehr zur Veranstalterin

Angesichts der steigenden Infektionszahlen diskutierte die Politik darüber, die Teilnehmerzahl zu begrenzen. Nach Informationen von NDR 90,3 wollte sich die Veranstalterin nicht darauf einlassen. Auch einen stationären Protest anstatt eines Umzugs lehnte die Anmelderin ab. Inzwischen hat sie den Kontakt zu den Behörden abgebrochen.

Kleinere Gegendemo darf stattfinden

Nach Ansicht der Behörden ist eine Großdemonstration aus Infektionsschutzgründen momentan nicht möglich. Die weitaus kleinere Gegenkundgebung kann am Sonnabend in der Innenstadt stattfinden, dafür sind 1.000 Demonstrierende angemeldet.

