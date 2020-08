Stand: 22.08.2020 06:15 Uhr - NDR 90,3

Gaststätten würden gerne Heizpilze aufstellen

Hamburgs Gaststätten- und Hotelverband Dehoga hat gefordert, das Verbot der Heizpilze für die Gastronomie auszusetzen. Dann könnten Hotels und Gaststätten auch im Herbst und Winter Plätze in den Außenbereichen von Restaurants und Bars anbieten.

Dehoga will Heizpilz-Verbot aussetzen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 22.08.2020 06:30 Uhr Autor/in: Anette van Koeverden Gaststätten sollten in Hamburg Heizpilze aufstellen dürfen. Das fordert deren Verband, um Außengastronomie auch bei Kälte zu ermöglichen. Heizpilze sind in Hamburg wegen des Umweltschutzes meist verboten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Außengastronomie auch im Herbst und Winter

Für die Gastronomen in Hamburg wäre das eine große Hilfe, um die Verluste durch die Corona Krise auszugleichen, erklärte Hamburgs Dehoga-Präsident Franz Klein. Denn durch die Heizpilze können Wirtinnen und Wirte ihre Gäste auch in der kalten Jahreszeit draußen platzieren und Abstandsregeln ließen sich besser einhalten. Es handele sich um eine gemeinsame Forderung aller Dehoga Verbände, so Klein.

Heizpilze in Hamburg meist verboten

In Hamburg sind Heizpilze aus Umweltschutzgründen meist nicht erlaubt. Zuständig für die Regelung sind die Bezirke. Mit denen wolle man in der kommenden Woche sprechen, sagte der Verbandspräsident. Das werden schwierige Gespräche, aber er hoffe auf eine gute Lösung im Sinne der Gastronomen für Hamburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.08.2020 | 06:30 Uhr