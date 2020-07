Stand: 20.07.2020 06:14 Uhr - NDR 90,3

Feiernde Massen auf dem Kiez lösen Diskussion aus

Eine milde Sommernacht und trockenes Wetter - diese Bedingungen haben am Wochenende etliche Feiernde ins Schanzenviertel und auf den Kiez gelockt. Die Bilder der dicht an dicht stehenden Besucherinnen und Besucher auf St. Pauli haben zu lebhaften Diskussionen geführt. Denn die Abstandsregeln, die beim Eindämmen der Corona-Pandemie helfen sollen, wurden vielerorts nicht eingehalten.

Trotz Corona: Massen feiern in Hamburg Hamburg Journal - 19.07.2020 19:30 Uhr In der Nacht zum Sonntag waren im Schanzenviertel und auf dem Kiez viele Menschen unterwegs und haben gefeiert. Mehrmals wurde der Zugang zur Großen Freiheit gesperrt.







CDU warnt vor Konsequenzen für Dritte

Die Hamburger CDU forderte den Senat auf, die Einhaltung der Corona-Abstandsregeln in der ganzen Stadt sicherzustellen. Es sei nicht hinnehmbar, dass Einzelne die Regeln konsequent ignorieren und alle anderen dafür am Ende womöglich die Konsequenzen tragen müssten, kritisierte der CDU-Fraktionschef in der Hamburgischen Bürgerschaft, Dennis Thering. Eine Ausbreitung des Coronavirus müsse auch weiterhin konsequent bekämpft werden.

Linke regt große Plätze für Feiernde an

Nach Ansicht von Deniz Celik von der Fraktion der Linken ist es problematisch, dass sich Feiernde oft auf wenige Standorte konzentrieren. Er schlägt vor, große öffentliche Plätze wie das Heiligengeistfeld an Wochenenden in Zusammenarbeit mit der Club-Szene attraktiv für junge Leute zu gestalten. Dies könne für die Schanze die dringend notwendige Entlastung bringen.

Hamburg diskutiert über Menschenmassen auf dem Kiez NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.07.2020 06:00 Uhr Autor/in: Susanne Röhse Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gelten weiter die Abstandsregeln. Diese haben Feiernde auf St. Pauli am Wochenende aber nicht eingehalten. Nun wird über Konsequenzen gestritten. Susanne Röhse berichtet.







Zeitweise Sperrung der Großen Freiheit

Der Sprecher des Senats, Marcel Schweitzer, wies erneut auf die Abstandregeln hin. Mit einer Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätze, über die in anderen Städten diskutiert wird, habe sich der Hamburger Senat noch nicht beschäftigt. Am Wochenende hatte die Polizei die Große Freiheit zweitweise gesperrt, weil der Andrang auf dem Kiez so groß war. Ein Polizeisprecher sagte zu NDR 90,3, ein Großteil der Hamburger halte sich an die Corona-Vorschriften. Allerdings seien unter Alkoholeinfluss vor allem junge Leute den Beamtinnen und Beamten gegenüber uneinsichtig.

