Falsche Corona-Testergebnisse bei Hamburger Feuerwehrleuten Stand: 20.11.2021 15:04 Uhr Diese Nachricht hatte Anfang November für Aufsehen gesorgt: Im Hamburger Stadtteil Stellingen wurden gleich zwölf Feuerwehrleute positiv auf das Coronavirus getestet. Daraufhin wurde eine ganze Wachabteilung in Quarantäne geschickt. Jetzt stellt sich heraus: Die Feuerwehrleute waren gar nicht infiziert, alle PCR-Tests waren falsch.

Die allermeisten Hamburger Feuerwehrleute sind seit langem geimpft, vor Dienstbeginn werden auch regelmäßig Schnelltests durchgeführt. Die waren Anfang November bei 26 getesteten Mitarbeitern der Wache in Stellingen auch alle negativ. Am selben Tag wurde zusätzlich ein PCR Test durchgeführt - plötzlich hatten zwölf Feuerwehrleute ein positives Ergebnis. Sie wurden sofort aus dem Dienst genommen, die Räume desinfiziert und Personal von anderen Wachen nach Stellingen geschickt.

Falsche Corona-Tests: Feuerwehrleute nicht infiziert (1 Min)

Erst jetzt wurde bekannt: Die zwölf Feuerwehrleute waren gar nicht infiziert, es lag an den fehlerhaften PCR-Tests. Ein Feuerwehrsprecher sagte NDR 90,3, in dem Paket mit den Proben sei ein Röhrchen nicht richtig verschlossen gewesen. Möglicherweise habe es die anderen Tests kontaminiert. Denkbar ist aber auch, dass eines der Laborgeräte nicht ausreichend gereinigt war und so falsche Testergebnisse lieferte. Die Feuerwehrleute selbst hatten sich eh gewundert: Keiner der zwölf hatte Symptome. Mittlerweile sind alle wieder im Dienst.

