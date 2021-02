Etat der Schulbehörde steigt auf mehr als drei Milliarden Euro Stand: 23.02.2021 19:38 Uhr Hamburg gibt immer mehr Geld für seine Schulen aus. Der Etat der Schulbehörde steigt im kommenden Jahr erstmals auf mehr als drei Milliarden Euro. Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellte ihn am Dienstag im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft vor.

Dickster Batzen im Haushalt der Schulbehörde sind die Personalkosten - mit 1,9 Milliarden Euro machen sie fast zwei Drittel des jährlichen Etats aus. Und die Zahl der Lehrkräfte und übrigen Schulbeschäftigten steigt weiter.

Mehr Lehrer für mehr Schüler

Der Hamburger Senat will bis 2022 rund 620 neue Lehrerstellen schaffen. Davon seien 450 Stellen zum Ausgleich für die steigenden Schülerzahlen eingeplant, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Dadurch sollen weiter kleine Schulklassen und umfangreiche Förderstunden ermöglicht werden. Weitere Stellen sind für eine bessere Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf geplant.

Investitionen in den Schulbau

Weil es immer mehr Schülerinnen und Schüler in Hamburg gibt, wird auch das Schulbauprogramm aufgestockt. Der Landesbetrieb Schulbau Hamburg bekommt jedes Jahr mehr als eine halbe Milliarde Euro überwiesen. Ein Teil davon soll künftig verstärkt in Klimaschutz an Schulgebäuden investiert werden.

Weitere Millionen vom Bund?

Im Haushaltsausschuss überraschte der Schulsenator mit einer Ankündigung: In den beiden kommenden Haushaltsjahren rechnet Rabe mit weiteren Millionen-Spritzen vom Bund - ähnlich wie bei den Zuschüssen zur Digitalisierung. Sie sollen ausgegeben werden um bei Hamburgs Schülerinnen und Schüler Lernrückstände wegen der Corona-Pandemie auszugleichen.

