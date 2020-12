Erste Menschen in Hamburg bekommen Corona-Schutzimpfung Stand: 27.12.2020 10:40 Uhr In Hamburg sind am Sonntag die ersten Menschen gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Die erste Impfdosis bekam dabei eine 84 Jahre alte Bewohnerin des Hospitals zum Heiligen Geist in Poppenbüttel.

Den Auftakt um 11 Uhr haben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) begleitet. Ein mobiles Impf-Team wird in der Einrichtung drei Tage lang tätig sein. Am Morgen des Zweiten Weihnachtstages waren die ersten Dosen des Corona-Impfstoffes eingetroffen.

AUDIO: Corona: In Hamburg beginnen die Impfungen (1 Min)

Der Plan: Heime Ende Januar durchgeimpft

Auch in weiteren Seniorenheimen soll ab Sonntag geimpft werden, zum Beispiel im Alsterdomizil in Wellingsbüttel. Weiter geht es nach Angaben eines Sprechers dann am Montag bei Pflegen und Wohnen auf der Finkenau. Ende Januar könnten Hamburgs Heime schon durchgeimpft sein.

Impfstoff wird an einem geheimen Ort gelagert

Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer war erst am vergangenen Montag in der Europäischen Union zugelassen und die ersten Dosen am Sonnabend in Deutschland an die Bundesländer ausgeliefert worden. Das Mainzer Unternehmen Biontech lieferte die erste Tranche - sie enthielt demnach 9.750 Einheiten. Am Montag soll eine weitere Tranche mit 4.875 Impfdosen eintreffen, heißt es im Lieferplan der Unternehmens. Der Impfstoff wurde in Belgien produziert und wurde per Kühllaster - begleitet von der Polizei - geliefert. Wo genau die Impfstoffe gelagert werden, ist geheim.

Zwei Injektionen nötig

Da für einen Impfschutz immer zwei Injektionen nötig sind, könnten damit mehr als 14.500 Menschen gegen Corona geimpft werden. In Hamburgs Senioren- und Pflegeheimen leben rund 16.000 Menschen - das medizinische Personal noch nicht mitgerechnet. Mit Beginn des neuen Jahres soll Hamburg wöchentlich 14.625 Dosen des Impfstoffs erhalten. Die Impfungen werden in der ersten Phase, in der durch das Virus besonders gefährdete Menschen Schutz erhalten sollen, von mobilen Teams durchgeführt.

Impfzentrum nimmt im Januar Arbeit auf

Anfang des Jahres soll auch das Impfzentrum in den Messehallen schrittweise seine Arbeit aufnehmen. Ab kommendem Dienstag soll es dort schon mal einen Probelauf geben. Unter Volllast sollen in dem modular aufgebauten Impfzentrum bis zu 7.000 Menschen pro Tag geimpft werden können.

Bürgermeister Tschentscher sieht in den Impfungen den Wendepunkt im Kampf gegen Corona. "Damit ist es realistisch, dass wir uns endgültig vor dem Coronavirus schützen und die Pandemie überwinden können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

