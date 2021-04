Erste Corona-Impfungen in Hamburger Hausarztpraxen Stand: 07.04.2021 14:44 Uhr Die Hamburger Hausärztinnen und -ärzte haben am Mittwoch mit den Corona-Schutzimpfungen begonnen.

"Es ist heute schon geimpft worden", sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KVHH), Jochen Kriens. Etwa 20.000 Impfdosen sollten seit Dienstag an die Praxen der rund 1.200 Hamburger Hausärzte ausgeliefert werden. Bundesweit wurden für diese Woche 940.000 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer erwartet.

Ärzte benachrichtigen Patienten

Der Vorstandsvorsitzende der KVHH, Walter Plassmann, hatte am Dienstag an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich nicht von sich aus in den Praxen zu melden. Die Ärztinnen und Ärzte würden ihre Patientinnen und Patienten benachrichtigen. Andernfalls drohten die Praxen lahmgelegt zu werden.

Die Ärztinnen und Ärzte sollen sich beim Impfen zwar grundsätzlich an die staatlich festgelegte Reihenfolge halten. Aber sie sollen die Verordung großzügig auslegen, wie Plassmann erklärte. Schließlich wüssten sie am Besten, wer von ihren Patientinnen und Patienten besonders dringend geimpft werden muss. Die Impfpriorisierung sieht vor, dass zurzeit hauptsächlich Menschen über 75 Jahren geimpft werden.

AUDIO: Kassenärztliche Vereinigung zu Impfstart in Hausarztpraxen (1 Min) Kassenärztliche Vereinigung zu Impfstart in Hausarztpraxen (1 Min)

Impfzentrum setzt Betrieb fort

Das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen soll vorläufig noch weiter betrieben werden - mindestens bis Ende Juni. An den Osterfeiertagen wurden dort jeweils mehr als 6.000 Menschen geimpft. Beim Impftempo liegt Hamburg im Durchschnitt der Bundesländer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2021 | 16:00 Uhr