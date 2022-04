Ende der täglichen Corona-Zahlen in Hamburg angekündigt Stand: 22.04.2022 13:18 Uhr Die täglichen Corona-Zahlen gehören seit mehr als zwei Jahren Pandemie zum Leben wie der Wetterbericht. Ab Anfang Mai soll damit Schluss sein, wie die Hamburger Sozialbehörde am Freitag angekündigt hat.

Grund für das Ende der täglichen Zahlen: Auch in Hamburg wird die Bürgerschaft die pandemische Lage nicht noch einmal verlängern. Corona ist damit zwar noch lange nicht Geschichte, geht aber nach Meinung von Expertinnen und Experten in eine neue Phase über.

Behörde erwartet Entspannung des Infektionsgeschehens

Darüber hinaus nannte Behördensprecher Martin Helfrich als Grund für die Umstellung die mit dem Wegfall der Maßnahmen absehbar weiter sinkende Zahl der Corona-Tests. Zudem dürfte sich das Infektionsgeschehen durch saisonale Effekte zum Sommer hin weiter entspannen.

Veröffentlichung der Inzidenz jeden Dienstag

Die Sozialbehörde will zukünftig nur noch einmal in der Woche - immer dienstags - die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der nachgewiesenen Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche, veröffentlichen. Auch die Zahl der Infizierten in den Hamburger Krankenhäusern und die der Corona-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivstationen soll dann veröffentlicht werden.

Auch kein wöchentlicher Lagebericht des Senats mehr

Und noch etwas ändert sich ab Mai: Den wöchentlichen Lagebericht des Hamburger Senats auf der Landespressekonferenz soll es dann ebenfalls nicht mehr geben, teilte die Sozialbehörde mit. Zu Hochzeiten der Pandemie hatten hunderte Menschen den Internet-Livestream aus dem Rathaus verfolgt.

Fast alle Corona-Regeln laufen aus

Zeitgleich laufen Ende des Monats praktisch alle Corona-Regeln auch in Hamburg aus. Eine wichtige Regel allerdings bleibt: Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss für fünf Tage in Isolation - auch ohne offizielle Anordnung durch das Gesundheitsamt.

