Einigung auf stufenweisen Wegfall der Corona-Beschränkungen Stand: 16.02.2022 18:06 Uhr Bund und Länder haben sich auf einen Fahrplan geeinigt, um die Corona-Beschränkungen bis zum 20. März stufenweise abzubauen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte sich nach den Beratungen.

Bis zum 20. März sollen die meisten Corona-Schutzmaßnahmen auslaufen. Darauf verständigten sich am Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Der Wegfall der Beschränkungen soll in den kommenden viereinhalb Wochen schrittweise in drei Stufen erfolgen.

Zuerst fallen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

In einem ersten Schritt sollen zunächst Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene im privaten Bereich entfallen. Die momentan noch geltende Begrenzung auf zehn Personen gilt dann nicht mehr. Laut Tschentscher ist dies in Hamburg bereits ab dem kommenden Wochenende geplant. Ist auch nur ein Nicht-Geimpfter dabei, bleibt es aber bis zum 19. März bei der geltenden Regelung: Treffen sind mit höchstens zwei Personen aus einem anderen Haushalt erlaubt. Zugangsbeschränkungen zum Einzelhandel sollen - bis auf die Maskenpflicht - in allen Bundesländern aufgehoben werden. Dieser Schritt ist in Hamburg bereits umgesetzt worden.

Weiterer Lockerungsschritt Anfang März

Der zweite Schritt greift bundesweit zum 4. März: Dann gilt für Gastronomie und Hotelübernachtungen wieder die 3G-Regelung. Das heißt, die Gäste müssen dann eine Impfung oder Genesung nachweisen - oder aber einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ungeimpft sind und noch keine Infektion durchlaufen haben. Diskotheken und Klubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung - also unter 2G-Plus-Bedingungen - geöffnet. Die zulässige Zuschauerzahl in Stadien oder bei Konzerten wird erhöht. Stadien dürfen dann maximal zu drei Vierteln gefüllt werden, höchstens aber mit 25.000 Menschen. Drinnen dürfen es 60 Prozent Auslastung aber maximal 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sein. Der Zugang ist zunächst weiterhin auf Genesene und Geimpfte beschränkt.

Frühling ohne tiefgreifende Corona-Beschränkungen

In einem dritten Schritt entfallen ab dem 20. März alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen". Zuschauerhöchstgrenzen oder Obergrenzen für private Treffen, ob geimpft oder nicht geimpft, sollen nach diesem Datum wegfallen. Die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, entfällt ebenfalls. Der Termin fällt auf den Frühlingsbeginn. Er ergibt sich aus dem Infektionsschutzgesetz: Denn dieses erlaubt die Schutzmaßnahmen derzeit nur befristet bis zum 19. März. Für eine Verlängerung wäre ein Beschluss des Bundestags erforderlich. Dies halten Bund und Länder derzeit aber nicht für nötig.

Bestimmte "niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen" sollen aber nach dem Willen der Länder auch über das Zieldatum 20. März hinaus gelten - etwa das Tragen von Masken in Bus und Bahn oder in geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen. Für diese Regelung muss der Bundestag noch eine gesetzliche Grundlage schaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2022 | 18:00 Uhr