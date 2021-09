Einigung auf Impfstatus-Abfrage: Reaktionen aus Hamburg Stand: 03.09.2021 18:30 Uhr Geimpft oder nicht? Das sollen Arbeitgebende in Zukunft in bestimmten sensiblen Branchen ihre Beschäftigten fragen können. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) begrüßt den Kompromiss, auf den sich die Große Koalition in Berlin geeinigt hat.

"Wir leben in einer Pandemie," sagte Leonhard. Da finde sie es richtig, dass in Einrichtungen, in denen Menschen besonders geschützt werden müssen, klar sei, wer geimpft ist und wer nicht. Hygienekonzepte könnten dann entsprechend angepasst werden, so die Sozialsenatorin.

Details zur Einigung fehlen noch

CDU und SPD im Bund haben sich darauf geeinigt, dass zu den sensiblen Bereichen Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und Kitas zählen. Details der Regeln zum Impfstatus sollen in den kommenden Tagen geklärt werden.

AUDIO: Impfstatus-Abfrage: Reaktionen aus Hamburg (1 Min) Impfstatus-Abfrage: Reaktionen aus Hamburg (1 Min)

Schulbehörde schweigt, GEW ist dagegen

Die Schulbehörde wollte sich auf Anfrage von NDR 90,3 noch nicht äußern. Die Lehrergewerkschaft GEW lehnt es ab, dass Beschäftigte nach ihrem Impfstatus gefragt werden. Persönliche Daten stünden in Deutschland unter besonderem Schutz, so Gewerkschaftschefin Maike Finnern. Laut Umfragen der GEW sind in den Schulen 80 Prozent des Personals vollständig geimpft.

Der Industrieverband Hamburg plädiert dafür, dass auch seine Unternehmen den Impfstatus erfragen dürfen. So lasse sich einschätzen, wie hoch das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz ist.

VIDEO: Impfdaten abfragen oder nicht? (3 Min)

Weitere Informationen Einigung auf Corona-Impfstatus-Abfrage Arbeitgeber in sensiblen Bereichen dürfen künftig den Impfstatus ihrer Beschäftigen abfragen. Mehr bei tagesschau.de. (03.09.2021) extern Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2021 | 19:00 Uhr